Minikler ‘Bir Doğa Masalı'nda Buluştu

Gebze Belediyesi'nin düzenlediği kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.

Her yaşa ve her kesime hitap eden kültür-sanat etkinlikleri bu hafta da tiyatro sever çocukları GKM'de buluşturdu. ‘Bir Doğa Masalı' adlı tiyatro gösterisinin izleyen minikler oldukça güzel vakit geçirdi. Eğitici mesajlar içeren tiyatro gösterisi sırasında miniklerin sevinci adeta yüzlerinden okundu. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında gösterime girecek; 18 Ocak Cumartesi 13:00 ve 15:00 ‘de Acemi Kâşifler: Görevimiz Koca Ayak, 19 Ocak Pazar 13:00 ve 15:00'de Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası adlı sinema filmlerine tüm çocuklar davetli.