Minikler bu proje ile milli ve manevi değerleri öğrendi

Türkiye'de 14 öğretmen tarafından hayata geçirilen "My Dear Country" projesi çerçevesinde öğrencilere milli ve kültürel değerler, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle anlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinesinde 4'ü yabancı 14 öğretmen tarafından, "My Dear Country" (Sevgili Ülkem) projesi başlatıldı. Ocak ayında hazırlıkları yapılan ve mart ayında faaliyetlere başlanan proje çerçevesinde öğrencilere Türkiye başta olmak üzere, çeşitli ülkelerin değerleri, milli ve kültürel benliği, birlik ve beraberliği anlatıldı, bunu öğretebilmek amacıyla birçok eğlenceli, öğretici etkinlikler düzenlendi.

Projeye katkı sunan eğitimciler arasında yer alan Karamürsel Atatürk Ortaokulu'nda görevli anasınıfı Ayşe Karademir Faiz de, bu çalışmaları sınıfında gerçekleştirildi. Faiz, öğrencilere ülkelerin milli ve manevi değerlerini öğretebilmek hedefiyle birçok eğlenceli ve öğretici etkinlik düzenledi. Bu etkinliklerde Türkiye'nin coğrafi konumundan tarihi eserlerine, geleneksel oyunlarından dans ve müziklerine kadar birçok konuya değinildi.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Ayşe Karademir Faiz, "Projemiz aracılığıyla projeye katılan öğrenci grubunun ülkesi hakkında coğrafi, tarihi ve kültürel değerlerini tarihe imza atmış kişi ve karakterler, kültürün birer öğesi olan müzik, dans, gelenekselleşen oyunlar, yemek, sanat, bina ve eserler ile tanıması, kültürel ve tarihi değerlerine sahip çıkarak bunları koruması, farklı kültür ve medeniyetleri de fark edip onlara da saygı duyması; bunlara ek olarak grup çalışmalarında yer alarak kurallı ve uyumlu davranıp özgüven kazanması hedeflenmiştir" dedi.

"Kültürel değerler bir milletin etiketidir"

Öğrencilerle eğlenceli etkinlikler yapıldığının altını çizen Faiz, "Kültürel değerler bir milletin etiketidir. Bir millet sahip olduğu kültürel değerlerle şekillenir. Proje sürecimiz bu değerleri benimsetmek ve yaymak amacıyla şekillenmiştir. Çocuklar aktif katılım sağlayarak hem kendi milli donanımlarını hem de farklı ülkelerin milli kimliklerini tanıyıp, anlayarak farkındalık geliştirmişlerdir" diye konuştu.