Minikler ebru sanatını öğrendi

Geleneksel Sanatlar Ebru Bölümünü ziyaret eden 5 yaş grubu minikler, geleneksel ebru sanatının nasıl yapıldığını öğrendi. Ebrunun nasıl yapıldığını, ebru yapımı için ne tür malzemeler kullanıldığını öğrenen minikler ebru yaptı. Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Merkezi'nde 2004 yılından bu yana Ebru Eğitmenliği yapan Gülseher Kahraman, miniklere ebrunun tarihini anlattı. Miniklerle birlikte ebru yaptı. Çocukların saf ve temiz ruh hallerinin yaptıkları ebrulara yansıdığını söyleyen Kahraman, “Bu tür etkinlikler çocukların hafızalarında hoş bir anı olarak kalıyor. Sanata dair bir tohum atılıyor. Geleceğe bir maya atılıyor” dedi.

Seka Kültür Alanı'nda bulunan Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi'ne gerçekleştirilen ziyarette öğrecilere, öğretmenleri Ebru Alan ve Merve Şahinkaya refakat etti.