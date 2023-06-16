Minikler karnelerini valinin elinden aldı

Tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli'de de öğrenciler karnelerine kavuştu. İzmit'te bulunan Yarbay Refik Cesur İlkokulu'nda miniklerin karnelerini Kocaeli Valisi Seddar Yavuz dağıttı.

2022 - 2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli'de de öğrenciler karnelerine kavuştu. İzmit ilçesinde bulunan Yarbay Refik Cesur İlkokulu'nda ise karneyle beraber vali heyecanı da yaşandı. Minikler, karne dağıtımına gelecek olan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u halk oyunlarıyla karşıladı. Ardından sınıfları ziyaret eden Vali Yavuz, miniklere karnelerini dağıtırken bir yandan da hediyeler verdi. Vali Yavuz, Kocaeli'de eğitim-öğretim yılının nasıl geçtiğine ve derslik inşaatlarının son durumuna dair de basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulundu.

“428 bin 208 öğrencimize eğitim verilmiştir”

Geride kalan eğitim öğretim yılına dair Kocaeli'deki bilgileri aktaran Vali Seddar Yavuz, “2022-2023 eğitim öğretim yılının sonuna geldik. Bugün evlatlarımızın karnelerini dağıttık ve onların karne sevinçlerine ortak olduk. İlimizde toplam bin 577 eğitim kurumunda 26 bin 32 öğretmenimizle 428 bin 208 öğrencimize eğitim verilmiştir. Okul öncesi sınıflarımızda 56 bin 561, ilkokullarda 135 bin 163, ortaokullarda ise 123 bin 309 öğrencimiz eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. Ayrıca liselerimizde de 112 bin 975 öğrencimiz bugün karne sevinci yaşamıştır. Diğer taraftan 12. sınıf, yani bugün liselerden mezun olan 25 bin 49 öğrencimiz bulunmaktadır. Hepinizin bildiği gibi Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı gerçekleşecek. Bu sınav vesilesiyle valiliğimizce tüm tedbirler alınmış olup sınavın huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışacağız. Öncelikle bu sınava girecek öğrencilerimize ve gençlerimize üstün başarılar diliyorum. Velilerimizin bu konuda onları cesaretlendirici ve sınav sonucu ne olursa olsun evlatlarının yanında durmalarını çocuklarımızın ileriki hayatlarındaki başarısına olumlu edeceğini de değerlendiriyorum . Biz de valilik olarak bu konuda üzerimize düşen görevi en iyi şekilde gerçekleştireceğiz” dedi.

“Depreme dayanıklı olmadığı düşündüğümüz binaları yıkıyor ve bir kısmında güçlendirme yapıyoruz”

Son 20 yılda ve kendi görev süresindeki derslik inşalarından bahseden ve eğitim binalarının depreme daha dayanıklı hale geleceğini belirten Vali Yavuz, “Diğer üzerinde durmak istediğim husus ise eğitim yatırımları. Hepimizin bildiği gibi son 20 yılda Türkiye Cumhuriyeti devleti her alanda olduğu gibi eğitim altyapısı alanında da devrim gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede 2002-2023 yılları arasında şehrimizde 9 bin 119 derslik inşa edilmiştir. 2020-2023 yılları arasındaki benim görev dönemimde de bin 112 derslik bitirilerek eğitim öğretim faaliyetlerine hizmetine sunulmuştur. Ayrıca şu anda 439 dersliğin inşaatı devam etmektedir. Bu çerçevede özellikle depreme dayanıklı olmadığını düşündüğümüz binaları yıkıyor ve bir kısmında güçlendirme faaliyetlerini de gerçekleştiriyoruz. Eğitim hepinizin bildiği gibi ulusların aslında refah seviyesini ve bağımsızlığını etkileyen en önemli stratejik alanlardan bir tanesi. Biz de devlet olarak bu alana yatırım yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.