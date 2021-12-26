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Minikler küresel ısınmaya dikkat çekti

İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi’nde iklim değişikliği sebepleri ve getireceği sonuçlara dikkat çekilirken, çocuklar ise dünyayı iyileştirmek için fikirlerini dile getirdi.

İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi'nde iklim değişikliği sebepleri ve getireceği sonuçlara dikkat çekilirken, çocuklar ise dünyayı iyileştirmek için fikirlerini dile getirdi.


İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi'nde, dünyanın başındaki en büyük tehditlerden biri olan küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla minik öğrencilerle etkinlik gerçekleştirildi. İklim değişikliğinin sebeplerini, getireceği sonuçları ve geç kalmadan neler yapılabileceği konusunda bilgilendirilen öğrenciler, çözüm önerileri sundu.


Etkinlikte, yeryüzünde tüm hayvanlar, bitkiler, insanlar ile doğanın kusursuz bir denge içinde olduğunu öğrenen öğrenciler, son yıllarda bozulan ekosistem dengesi için neler yapılabileceği üzerine fikir üretti.

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