Minikler şenlikte eğlendi

Gölcük’te düzenlenen geleneksel Ramazan akşamı şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.
Gölcük'te düzenlenen geleneksel Ramazan akşamı şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.
İhsaniye Düğün Salonu'nda gerçekleşen şenliğe çocuklar ilgi gösterdi. Aileleriyle birlikte salonu dolduran çocuklar, Hacivat-Karagöz ve Nasrettin Hoca-İbiş ile Ramazan akşamı atmosferini doyasıya yaşadı. Birbirinden farklı gösterilerin sahnelendiği şenlikte çocuklar, eğlenerek öğrendi. Çocuk şenliği, 17 Nisan Pazar akşamı saat 21.00'da Yazlık Kültür Merkezi'nde devam edecek.