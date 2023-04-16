Minikler şenlikte eğlendi

Gölcük'te düzenlenen geleneksel Ramazan akşamı şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.

İhsaniye Düğün Salonu'nda gerçekleşen şenliğe çocuklar ilgi gösterdi. Aileleriyle birlikte salonu dolduran çocuklar, Hacivat-Karagöz ve Nasrettin Hoca-İbiş ile Ramazan akşamı atmosferini doyasıya yaşadı. Birbirinden farklı gösterilerin sahnelendiği şenlikte çocuklar, eğlenerek öğrendi. Çocuk şenliği, 17 Nisan Pazar akşamı saat 21.00'da Yazlık Kültür Merkezi'nde devam edecek.