Minikler, Suriyeli çocuklar için oyuncak yaptı

Bilgievi öğrencilerinin Suriyeli savaş mağduru öksüz ve yetim çocuklar için kendi el emekleriyle yaptığı oyuncaklar, Kızılay'a teslim edildi.

Değerler eğitimi kapsamında her ay bir konu çerçevesinde sosyal hayatta farkındalık oluşturan Bilgievleri'nin bu ayki teması “Çalışkanlık” oldu. Çalışkanlık teması çerçevesinde Bilgievi öğrencilerinin tasarladığı yaklaşık 200 adet oyuncak İzmit'te bulunan Kızılay temsilciliğine teslim edildi. Proje ile çocukların, üretme yönünü geliştirmekle beraber, azimli olmak ve paylaşmak gibi konularda da gelişim kat etmeleri amaçlanıyor.

Programda konuşan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Bilgi, “Maalesef başını koyacak bir yastığı bulunmayan çocuklarında var olduğunu biliyoruz. Bu çocukların acılarını paylaşarak bir nebze de olsa onları sevindirmek için Kızılay'ın da desteğiyle bu projemizi hayata geçirdik. Bu minik yüreklerin, kimsesiz kardeşlerine minik elleriyle yaptıkları bu oyuncaklar, o çocukların acılarını bir nebze de olsa azaltması ümidiyle yapıldı” dedi.

Daha sonra konuşan Kızılay Kocaeli Başkanı Dr. Cengiz İpek, bu işe aracılık yaptıkları için çok memnun olduklarını söyleyerek, “Bu anlamlı proje için bizler de bir gönül köprüsü olduk özellikle bu konu da hassasiyet gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz” dedi.