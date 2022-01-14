Minikler tiyatro ile eğlendi

Kartepe Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara özel düzenlenen "Keloğlan İş Başında" isimli çocuk oyunu, miniklerden beğeni gördü.

Keloğlan İş Başında tiyatro oyununda, Keloğlan'ın maceralarına çizgi film ve masal kahramanlarından Nasrettin Hoca, şirinler ve Gargamel de konuk oldu. Çocukların ilgiyle izlediği oyunda yalanın kötü bir şey olduğu, insanlara zarar verdiğini, her zaman doğrunun, dürüstlüğün önemi vurgulandı. Gargamel tarafından kandırılan ve ormanlık alanda tutsak edilen Keloğlan'ı kurtarmak için masal kahramanlarının ortak hareket ettiği oyunu izleyen minikler hem eğlendi hem öğrendi. Tiyatro gösterisi sonrasında Kartepe Belediyesi tarafından hazırlanan “Kiraz ile Kestane” dergisinin son sayısı miniklere hediye edildi.