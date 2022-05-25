İhlas Haber Ajansı

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Miniklerden Sıfır Atık Projesine destek

Çayırova Alparslan İlkokulu öğrencileri, topladıkları 100 kilogram atık yağ, ilaç ve pili belediye ekiplerine teslim etti.

Okula giden belediye ekipleri, öğrencilere hem eğitim verdi hem de atıkları teslim aldı.


Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çayırova Alparslan İlkokulu'ndan belediyenin sıfır atık iletişim hattına gelen telefonla harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi için çalışmalarını sürdüren ekipler, okul bahçesinde kendilerini sıfır atık mesajları veren dövizlerle karşılayan öğrencilere eğitim verdi.


"Sıfır Atık" yazısından oluşturulan koreografi öğrencileri eğlendirirken bilinçlendirdi. Sıfır atık logosu, temiz çevre gibi görsellerinde kullanıldığı eğitimde, "Kullandıktan sonra attığımız bazı şeyler çöp değildir" yazısı günün en anlamlı mesajı oldu. Öğrencilerin sorularını cevaplayan belediye ekipleri, eğitim sonrasında okuma kitabı ve oyuncak hediye etti.

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