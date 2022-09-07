Miniklere kırtasiye malzemesi hediye edildi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz okulların açılmasına günler kala ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye malzemesi hediye etti. Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen dağıtım programına katılan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, okul heyecanı yaşayan çocuklara hediyelerini verirken bir süre sohbet etti. Çocuklara derslerinde başarılar dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, okul çantası, defter, kalem, silgi ve diğer muhtelif kırtasiye malzemelerinden oluşan setleri çocuklara hediye etti.