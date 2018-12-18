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Miniklerin bitki yetiştirme heyecanı

Gebze Belediyesi Güzel Gelecek Akademisi Anaokulu Üniversitesi’nin katılımcı minikleri, bitki yetiştirmenin heyecanını yaşıyor.

Gebze Belediyesi Güzel Gelecek Akademisi Anaokulu Üniversitesi'nin katılımcı minikleri, bitki yetiştirmenin heyecanını yaşıyor.


Birçok alanda eğitim gören minikler, çiftlik atölyesinde marul dikerek ekim yapmayı öğrendi. Etkinlik sırasında oldukça keyifli oldukları gözlenen minikler, toprakla uğraşmanın verdiği mutluluğu yaşadı. Doğaya karşı sevgi ve farkındalıklarının oluşması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte minikler, diktikleri marul fidanlarını suladı. Bu tür etkinliklerin çocukların gelişimlerinde oldukça önemli olduğunu ifade eden yetkililer, “Bu etkinlikler sayesinde çocuklar doğaya karşı hem sorumluluk sahibi oluyor hem de enerjilerini atıyorlar” dediler.

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