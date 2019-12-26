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Miniklerin tiyatro keyfi

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen “Ormanda ki Afacanlar” isimli çocuk tiyatrosunu çocuklar severek takip ediyor.


Gebze Kültür Merkezinde sahnelenen çocuk tiyatrosu, çocuklar için eğlendirici olduğu kadar da eğitici bilgiler veriyor. Her kesime ve yaşa hitap eden programlara ev sahipliği yapan Gebze Kültür Merkezinde son olarak “Akif ve Asım” isimli yetişkin tiyatro gösterisi düzenlenecek. Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatılacağı tiyatro gösterisi saat 19.30 başlayacak. Katlımın ücretsiz olduğu tiyatro gösterisine tüm Gebzeliler davetli olduğu bildirildi.

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