Miniklerin trafik güvenliği zabıta ekiplerine emanet

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, "Trafik Haftası" dolayısıyla okul önlerinde denetimleri sıkılaştırırken, miniklere de trafik eğitimi verdi.

Trafiğin yoğun olduğu yerlerde ve özellikle merkezi noktalarda bulunan okul önlerinde trafik ve yaya güvenliğini sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası Dairesi Başkanlığı ekipleri denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede zabıta ekipleri, Trafik Haftası etkinliğinde trafik güvenliğinin artırılması, trafik kurallarına uyma bilincinin yaygınlaştırılması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Ulugazi ve Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu gibi trafiğin yoğun olduğu okul önlerinde güvenlik önlemlerini en üst noktaya çıkaran ekipler, sürücülere trafik kuralları ve güvenliği hakkında uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri, yayaların da güvenli bir şekilde yollardan geçmeleri konusunda öğrencileri uyararak, onlara trafik kuralları ve trafikte dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirmelerde bulundu.