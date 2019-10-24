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‘Miras'a Gebzeli seyircilerden tam not

sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen “Miras” adlı oyun, izleyicilerden tam not aldı.


Gebzelilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler kapsamında Tiyatro Roza, “Miras” adlı tiyatro gösterisiyle tiyatro severleri GKM'de bir araya getirdi. Gebzelilerin yoğun ilgi gösterdiği tiyatro gösterisinde başarılı bir performans sergileyen oyuncular, oyunun sonunda izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.


Öte yandan kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 27 Ekim Pazar günü Dursun Ali Erzincanlı, “Şiir ve Naat Dinletisi” programıyla Gebzelilerle buluşacak. Saat 19.00'da GKM'de başlayacak olan programa tüm Gebzeliler davet edildi.

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