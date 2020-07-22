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Mısır tarlasında 104 kök kenevir ele geçirildi: 2 gözaltı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir mısır tarlasında yapılan aramalarda 104 kök kenevir ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir mısır tarlasında yapılan aramalarda 104 kök kenevir ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar ve fiziki takipler neticesinde, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi'nde bulunan bir mısır tarlasında kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı. İddialar üzerine harekete geçen ekipler belirlenen tarlaya operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda esrar elde etmek amacı ile yetiştirilen 104 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili tarlanın sahibi olduğu öğrenilen ve uyuşturucu maddeleri ele geçirildiği değerlendirilen O.B. ve E.B. isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Öte yandan, çalışmalar kapsamında ekipler tarafından Kartepe ilçesi Eşme-Uzuntarla bölesinde yapılan çalışmalarda ormanlık alanda 45 kök kenevir ele geçirildi. Ekipler keneviri ormanlık alanda yetiştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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