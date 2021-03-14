Misli.com 2. Lig: Kocaelispor: 3 - Ankara Demirspor: 0

2.
Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor, 28. hafta müsabakasında sahasında Ankara Demirspor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Tarık Güldal, Onur İçver, Nezihi Aytar
Kocaelispor: Bayram Olgun, Kemal Can Aydemir, Batuhan Er, Yiğitali Bayrak, Gökhan Meral, Bahri Can Avcı (Semih Karadeniz dk. 82 ?), Taha Batuhan Yayıkcı, Benhur Keser, Mesut Özdemir, Mustafa Tahir Babaoğlu (Bahattin Köse dk. 69), Burak Süleyman (Dilaver Güçlü dk. 73)
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Ankara Demirspor: Ömercan Avci, Kamil İçer (Hüseyin Güngör dk. 79), Hasan Küçcük (Hakan Turan dk. 67), Mustafa Kayabaşı (Sergen Yakupçebioğlu dk. 67), Harun Aydın, Ahmet Devret, Hasan Kaya (Ahmet Sivri dk. 79), Taner Koç, Rahmi Can Karadaş, Turan Yılmaz, İlker Avşar (Mustafa Fettahoğlu dk. 89 ?)
Teknik Direktör: Bülent Akan
Goller: Benhur Keser (dk. 41), Burak Süleyman (dk. 58 pen.), Batuhan Er (dk. 65 pen.) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Harun Aydın, Taner Koç (Ankara Demirspor)