İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Misli.com 2. Lig: Kocaelispor: 3 - Ankara Demirspor: 0

2.

Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor, 28. hafta müsabakasında sahasında Ankara Demirspor'u 3-0 mağlup etti.



Stat: Kocaeli


Hakemler: Tarık Güldal, Onur İçver, Nezihi Aytar


Kocaelispor: Bayram Olgun, Kemal Can Aydemir, Batuhan Er, Yiğitali Bayrak, Gökhan Meral, Bahri Can Avcı (Semih Karadeniz dk. 82 ?), Taha Batuhan Yayıkcı, Benhur Keser, Mesut Özdemir, Mustafa Tahir Babaoğlu (Bahattin Köse dk. 69), Burak Süleyman (Dilaver Güçlü dk. 73)


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Ankara Demirspor: Ömercan Avci, Kamil İçer (Hüseyin Güngör dk. 79), Hasan Küçcük (Hakan Turan dk. 67), Mustafa Kayabaşı (Sergen Yakupçebioğlu dk. 67), Harun Aydın, Ahmet Devret, Hasan Kaya (Ahmet Sivri dk. 79), Taner Koç, Rahmi Can Karadaş, Turan Yılmaz, İlker Avşar (Mustafa Fettahoğlu dk. 89 ?)


Teknik Direktör: Bülent Akan


Goller: Benhur Keser (dk. 41), Burak Süleyman (dk. 58 pen.), Batuhan Er (dk. 65 pen.) (Kocaelispor)


Sarı kartlar: Harun Aydın, Taner Koç (Ankara Demirspor)

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.