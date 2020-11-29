Misli.com 2. Lig: Kocaelispor: 3 - Kahramanmaraşspor: 0

0 mağlup etti

Gençler galibiyeti getirdi

Kocaelispor sahasında oynadığı 12. hafta karşılaşmasında Kahramanmaraşspor'u birçok eksik futbolcusuna rağmen 3-0 mağlup etmeyi başardı. İlk yarıda umut vermeyen futbola karşın ikinci yarıda gençlerin üstün performansıyla maça ağırlığını koyan Kocaelispor Batuhan, Benhur ve Hakan'ın golleriyle 3-0 kazandı.

10 sporcu Covid-19, 3 isim kadro dışı

Kocaelispor'da Covid-19 testi pozitif olan sporcular, Onur Öztonga, Bahattin Köse, Bayram olgun, Kemal Can Aydemir, Mesut Özdemir, Haşim Arda Sarman, Numan Çürüksu, İsmet Yumakoğulları, Murat Cem Akpınar ve Mervan Yusuf Yiğit bu maçta forma giyemedi. Yeşil-siyahlılarda ayrıca Aydın Karabulut, Bilal Çubukçu ve Cerem Talha Dinçer ise süresiz kadro dışı.

Stat: Kocaeli Stadı

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Arda Darcan, Tolga Özcan

Kocaelispor: Doğukan Kaya, Erdinç Karakaş, Batuhan Er, Yiğitali Bayrak (Berat Kartal dk. 90? ), Semih Karadeniz (Yiğit Canguru dk. 90? ), Gökhan Meral (Hakan Demirci dk. 86), Taha Batuhan Yayıkcı, Muhammed Gönülaçar, Benhur Keser, İrfan Başaran, Ramazan Çevik (Eren Türkkal dk. 90?)

Teknik Direktör: Erhan Altın

Kahramanmaraşspor: Murat Hocaoğlu, Mert Ilıman (İsa Baltacı dk.19 (Yakup Ramazan Zorlu dk. 72) Osman Bodur, Halil Uysal (Erdi Bakırcı dk. 72), Recep Türköz (Eren Taşkın dk. 72), Burak Göksel, Emin Altunay (Talha Mayhoş dk. 59), Erdem Koçal, Kadir Kaan Özdemir, Doğanay Kılıç, Orhan Evci

Yedekler: Selçuk Özcan, İsmet Kavuştu, İbrahim Koca

Teknik Direktör: Sinan Yücer

Goller: Batuhan Er (dk. 65), Benhur Keser (dk. 68), Hakan Demirci (dk. 90) (Kocaelispor)

Sarı Kartlar: Yiğitali Bayrak, İrfan Başaran, Benhur Keser, Gökhan Meral (Kocaelispor), Osman Bodur , Erdem Koçal (Kahramanmaraşspor)