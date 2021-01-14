İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Misli.com 2. Lig: Kocaelispor:1 - Hekimoğlu Trabzon: 1

1 berabere kaldı.



Stat: Kocaeli


Hakemler: Burak Taşkınsoy, Önder Çalış, Şafak Nalbantoğlu


Kocaelispor: Bayram Olgun, Kemal Can Aydemir, Batuhan Er, Yiğitali Bayrak (Cerem Talha Dinçer Dk. 89 ?), Murat Cem Akpınar (Muhammed Gönülaçar dk. 74), Semih Karadeniz, Gökhan Meral, Taha Batuhan Yayıkcı, Benhur Keser, Mesut Özdemir, Bahattin Köse (Ramazan Çevik dk. 81 ?)


Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Hakan Demirci, Furkan Gedik, Yiğit Canguru, Mervan Yusuf Yiğit, Haşim Arda Sarman, Numan Çürüksu


Teknik Direktör: Erhan Altın


Hekimoğlu Trabzon: Abdulaziz Demircan, Uğur Arslan Kuru, Miraç Acer, Musa Caner Aktaş (Berkay Sefa Kara dk. 73), Serkan Odabaşoğlu, Burhan Eşer (Samet Yalçın dk. 90 ?), Yasin Palaz (Bahadır Taşdelen dk. 67), Mustafa Çakır, Bahadır Erol, Oğuz Kocabal (Eray Ataseven dk. 73), Batuhan Karadeniz


Yedekler: Azat Kuçkar, Sezer Özmen, Onur Akdeniz,


Teknik Sorumlu: Fatih Çardak


Goller: Benhur Keser (dk. 1) (Kocaelispor), Burhan Eşer (dk. 86 pen.) (Hekimoğlu Trabzon)


Sarı Kartlar: Yiğitali Bayrak (Kocaelispor), Mustafa Çakır (Hekimoğlu Trabzon)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.