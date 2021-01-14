Misli.com 2. Lig: Kocaelispor:1 - Hekimoğlu Trabzon: 1

1 berabere kaldı.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Burak Taşkınsoy, Önder Çalış, Şafak Nalbantoğlu
Kocaelispor: Bayram Olgun, Kemal Can Aydemir, Batuhan Er, Yiğitali Bayrak (Cerem Talha Dinçer Dk. 89 ?), Murat Cem Akpınar (Muhammed Gönülaçar dk. 74), Semih Karadeniz, Gökhan Meral, Taha Batuhan Yayıkcı, Benhur Keser, Mesut Özdemir, Bahattin Köse (Ramazan Çevik dk. 81 ?)
Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Hakan Demirci, Furkan Gedik, Yiğit Canguru, Mervan Yusuf Yiğit, Haşim Arda Sarman, Numan Çürüksu
Teknik Direktör: Erhan Altın
Hekimoğlu Trabzon: Abdulaziz Demircan, Uğur Arslan Kuru, Miraç Acer, Musa Caner Aktaş (Berkay Sefa Kara dk. 73), Serkan Odabaşoğlu, Burhan Eşer (Samet Yalçın dk. 90 ?), Yasin Palaz (Bahadır Taşdelen dk. 67), Mustafa Çakır, Bahadır Erol, Oğuz Kocabal (Eray Ataseven dk. 73), Batuhan Karadeniz
Yedekler: Azat Kuçkar, Sezer Özmen, Onur Akdeniz,
Teknik Sorumlu: Fatih Çardak
Goller: Benhur Keser (dk. 1) (Kocaelispor), Burhan Eşer (dk. 86 pen.) (Hekimoğlu Trabzon)
Sarı Kartlar: Yiğitali Bayrak (Kocaelispor), Mustafa Çakır (Hekimoğlu Trabzon)