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Misli.com 2. Lig: Kocaelispor:3 - Zonguldak Kömürspor:1

1 mağlup etti.



Stat: Kocaeli


Hakemler: Şevket Teker, Tansu Doğan Yılmaz, İbrahim Ethem Potuk


Kocaelispor: Bayram Olgun, Kemal Can Aydemir (Numan Çürüksu dk. 89 ?), Batuhan Er (Cerem Talha Dinçer dk.72), Yiğitali Bayrak (Furkan Gedik dk. 89 ?), Murat Cem Akpınar (Muhammed Gönülaçar dk. 76), Semih Karadeniz, Gökhan Meral, Taha Batuhan Yayıkcı, Benhur Keser (Mervan Yusuf Yiğit dk. 89 ?), Ramazan Çevik, Mesut Özdemir


Zonguldak Kömürspor: Sinan Ören, Emre Kara, Hakan Çevik, İlker Cihan (Ensar Eyüp Bayır dk. 86 ?), Aykut Emre Yakut (Neşet Can Bellikli dk. 46 (Batuhan Yılmaz dk. 86 ?)), Hüseyin Yılmaz, Sinan Uzun (Tezcan Gökmen dk. 74), Serbay Yağız, Murat Türkkan, Berkan Akdeniz, İhsan Furkan Deniz (Oktay Pop dk. 63)


Goller: Yiğitali Bayrak (dk. 45), Muhammed Gönülaçar (dk. 85), Cerem Talha Dinçer (dk. 90) (Kocaelispor), Tezcan Gökmen (dk. 90) (Zonguldak Kömürspor)


Sarı kartlar: Bayram Olgun (Kocaelispor), İhsan Furkan Deniz, Serbay Yağız, Hüseyin Yılmaz (Zonguldak Kömürspor)

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