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Misli.com 3. Lig: Belediye Derincespor: 3 - Çankaya FK: 1

1 mağlup etti.



Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu


Hakemler: Feridun Daldaş, Arda Darcan, Fatih Deveci


Belediye Derincespor: Yunus Emre Genç, Sercan Uslu, Bertuğ Başdemir, Koray Baykara, Mehmet Bağlı (Tayfur Emre Yılmaz dk. 68), Muhammet Enes Yılmaz (Melih İnan dk. 90+3 ?), Sinan Morgil, Mehmet Tosun (Kubilay Serbest dk. 90+2 ?), Sefa Durmuş, Ramazan Özkabak dk. 83 ?), Tayfun Kırca (Bahtiyar Yıldırım dk. 90+2 ?), Muhammet Fatih Yıldırım


Çankaya FK: Beycan Kaya, Mert Kurt (Doğukan Delimehmet dk. 88 ?), Ramazan Özcan, Erol Yükseker, Mustafa Şen (Deniz Keskin dk. 46), Yasin Öztop, Furkan Safi (Onur Erdem Günel dk. 68), Bilal Hallaçlar, Emir Kaan Erik (Oğulkan Aydın dk. 60), Cemre Atmaca, Murat Batuhan Abdikoğlu


Goller: Muhammed Enes Yılmaz (dk. 9), Sinan Morgil (dk. 85), Tayfur Emre Yılmaz (dk. 90+2) (Belediye Derincespor), Cemre Atmaca (dk. 25) (Çankaya FK)


Kırmızı kart: Ramazan Özcan (dk. 67) (Çankaya FK)


Sarı kartlar: Muhammet Fatih Yıldırım, Mehmet Bağlı, Mehmet Tosun, Koray Baykara (Belediye Derincespor), Mustafa Şen, Deniz Keskin, Murat Batuhan Adikoğlu, Oğulkan Aydın, Beycan Kaya (Çankaya FK)

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