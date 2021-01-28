Misli.com 3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 2 - Yomraspor: 0

Misli.
com 3. Lig 2. Grup 18. hafta mücadelesinde Darıca Gençlerbirliği sahasında karşılaştığı Yomraspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Stat: Darıca İlçe
Hakemler: Deniz Kükrek, Ömer Yüzer, Ahmet Deveci,
Darıca Gençlerbirliği: Ali Alper Doğan, Berat Eyüpoğlu, Baha Kısacık (Hüseyin Seylığlı dk. 89 ?), Erdem Dikbasan (İbrahim Çağrı Oğuz dk. 46), Onuray Köse (Emre Alan dk. 72), Metin Güler, Yusuf Bildik, Furkan Akın, Alperen Can (Mahmuthan Samet Acar dk. 46), Fahrettin Bıyıklı, Nebi Tiryakioğlu (Ahmet Kutluer dk. 73)
Yedekler: Gürkan Hervenik, Faik Kartal Duran
Teknik Direktör: Ender Alkan
Yomraspor: Abdullah Nanim, Mehmetcan Köse, Abdulkadir Öksüz, Erhan Şengül, Doğukan Öksüz, Şenol Özyurt, Hayri Mert Yomralıoğlu (Emre Adiloğlu dk. 86 ?), Hüseyin Sürmeneli, Oğuzhan Açıl, Mert Miraç Altıntaş, Ogün Özçiçek
Yedekler: Onur Bilgin, Uğur Kurt Halil Emre Yiğit, Muhammed Enes Doğan, Cihat Çakmak, Yiğit Ener Aydın
Teknik Direktör: Hamdi Zıvalıoğlu
Goller: Ahmet Kutluer (dk. 85 pen.), Metin Güler (dk. 90+5)
Sarı Kartlar: Nebi Tiryakioğlu, Samet Acar (Darıca Gençlerbirliği), Erhan Şengül, Hayri Mert Yomralıoğlu, Mehmetcan Köse (Yomraspor)