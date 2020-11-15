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Misli.com 3. Lig: Gölcükspor: 0 - Erbaaspor: 1

3.

Lig Grup 9 hafta karşılaşmasında Gölcükspor, evinde Erbaaspor'a 1-0 mağlup oldu.



Stat: Gölcük İlçe


Hakemler: Murat Ercan, Çetin Öncel, Abdulkadir Yılmazoğlu


Gölcükspor: Gökhan Yenigün, Miran Avcı, Kadir Öge, Veli Ortakçı, Oğuzhan Türkmen, Furkan Özyapı (Yunus Özdemir dk. 66), Batuhan Boyoğlu (Coşkun Güner dk. 76), Ferhat Aras, Barış Şen, Furkan Yiğit (Mustafa Serkan Koparan dk. 75), Berkan Durdu


Erbaaspor: Taylan Arman, Fikret Sevilgen, Serhat Keskinsoy, Emre Baysal, Rıdvan Çelik (Mustafa Emin Birinci dk. 60 (Furkan Yıldırım dk. 76)), Yağız Rüştü Aktaş, Canberk Özçakır (Rıdvan Gökçe dk. 76), Yunus Ünsal, Yusuf Yağcı (Berat Boz dk. 90 ?), Talha Özcan, Ertuğrul Şenlikoğlu


Gol: Yunus Ünsal (dk. 65) (Erbaaspor)


Sarı kartlar: Berkan Durdu (Gölcükspor), Yağız Rüştü Aktaş, Canberk Özçakır, Taylan Arman, Talha Özcan (Erbaaspor)

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