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Misli.com 3.Lig: Belediye Derincespor: 0 - Diyarbekirspor: 0

KOCAELİ (İHA) – 3.

Lig 14.hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor evinde ağırladığı lider Diyarbekirspor ile golsüz berabere kaldı


Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu


Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Hüseyin Otyakmaz, Şükrü Mert


Belediye Derincespor: Yunus Emre Genç, Sercan Uslu, Bertuğ Başdemir (Rıdvan Aykan dk. 74), Melih İnan, Koray Baykara, Efe Karaoğlu, Muhammed Enes Yılmaz, Tayfur Emre Yılmaz, Doğancan Aynacı (Mehmet Bağlı dk. 82?), Sinan Morgil, Muhammet Fatih Yıldırım


Yedekler: Volkan Mert Korkmaz, Osman Kerem Akyol, Bahtiyar Yıldırım, Tayfun Kırca, Kubilay Serbest


Teknik Direktör: Bülent Baturman


Diyarbekirspor A.Ş: Salih Şenbaş, Enes Keskin (Bilal Özhan dk.82 ?), Emir Can Sayar, Reşo Akın, Mustafa Pınar (Murathan Buruş dk. 72), İbrahim Has, Ferhat Çoban, Maksut Birben (Mehmet Fuat Gölbaşı dk. 46), Ethem Ercan Pülgir, Ömer Faruk Ermeç, Mustafa Emre Can


Yedekler: Süleyman Enes Özer, Muhammed Turantaylak, Onur Okan, Fatih Cin


Teknik Direktör: Şenol Demir


Sarı Kartlar: Doğancan Aynacı (Belediye Derincespor), Ömer Faruk Ermeç (Diyarbekirspor)

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