Misli.com 3.Lig: Belediye Derincespor: 0 - Diyarbekirspor: 0

KOCAELİ (İHA) – 3.
Lig 14.hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor evinde ağırladığı lider Diyarbekirspor ile golsüz berabere kaldı
Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu
Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Hüseyin Otyakmaz, Şükrü Mert
Belediye Derincespor: Yunus Emre Genç, Sercan Uslu, Bertuğ Başdemir (Rıdvan Aykan dk. 74), Melih İnan, Koray Baykara, Efe Karaoğlu, Muhammed Enes Yılmaz, Tayfur Emre Yılmaz, Doğancan Aynacı (Mehmet Bağlı dk. 82?), Sinan Morgil, Muhammet Fatih Yıldırım
Yedekler: Volkan Mert Korkmaz, Osman Kerem Akyol, Bahtiyar Yıldırım, Tayfun Kırca, Kubilay Serbest
Teknik Direktör: Bülent Baturman
Diyarbekirspor A.Ş: Salih Şenbaş, Enes Keskin (Bilal Özhan dk.82 ?), Emir Can Sayar, Reşo Akın, Mustafa Pınar (Murathan Buruş dk. 72), İbrahim Has, Ferhat Çoban, Maksut Birben (Mehmet Fuat Gölbaşı dk. 46), Ethem Ercan Pülgir, Ömer Faruk Ermeç, Mustafa Emre Can
Yedekler: Süleyman Enes Özer, Muhammed Turantaylak, Onur Okan, Fatih Cin
Teknik Direktör: Şenol Demir
Sarı Kartlar: Doğancan Aynacı (Belediye Derincespor), Ömer Faruk Ermeç (Diyarbekirspor)