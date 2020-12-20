Misli.com 3.Lig: Gölcükspor: 1 - Yalovaspor: 0

TFF 3.
Lig 3.Grup 14. hafta karşılaşmasında Gölcükspor evinde ağırladığı Yalovaspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Gölcük İlçe Stadı
Hakemler: Fevzi Erdem, Murat Erölmez, Tahir Yalçın
Gölcükspor: Gökhan Yenigün, Kadir Öge, Veli Ortakçı, Furkan Özyapı, Ali Mert Işık (Batuhan Boyoğlu dk.81 ?), Mustafa Serkan Koparan (Barış Şen dk. 64), Furkan Yiğit (Ferhat Aras dk. 64), Yunus Özdemir (Miran Avcı dk.90), Tunahan Köse, Coşkun Güner, Berkan Durdu
Yedekler: Mertcan Badur, Barış Şaffak, Enes Dada
Teknik Direktör: Adil Kuru
Yalovaspor: Ahmet Pekgöz, Fatih Hüseyin Salım, Salih Kaan Kaplan, Yunus Emre Aydemir, Cemal Doğu (Burak Turan dk. 29), Oğuzhan Bozkurt (Umut Kıral dk. 81), Alperen Topçular, Mehmet Murat Gülbaba, Batuhan Eren, Onurcan Küçük, Yakup Kayış (İbrahim Anıl Tekeli dk. 74)
Yedekler: Görkem Güner, Suat Avcı, Mustafa Serkan Demirel, Yusuf Akdemir
Teknik Direktör: Murat Akan
Gol: Barış Şen (dk. 83) (Gölcükspor)
Sarı Kartlar: Furkan Özyapı, Coşkun Güner, Barış Şen, Miran Avcı (Gölcükspor), Yunus Emre Aydemir (Yalovaspor)