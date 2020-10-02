Mobil kısırlaştırma aracı hayvanseverlerden takdir topluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanlarına hizmet verdiği “Mobil Kısırlaştırma Aracı” hayvanseverlerin takdirini topluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Mobil Kısırlaştırma Aracı” geçici bakımevine ulaştırılmakta güçlük çekilen sokak kedilerine rehabilitasyon hizmeti sunuyor. Hizmeti vatandaşlara ücretsiz götüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmeti hayvanseverlerden büyük destek görüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Mobil Kısırlaştırma Aracı ile Kocaeli'nin tüm ilçelerine giderek vatandaşımıza hizmet sunmaya devam ediyor. Geçici bakımevine ulaştırılmakta güçlük çekilen sokak hayvanlarına hizmet veren mobil kısırlaştırma aracı, sokak kedilerini yerinde muayene edip, kısırlaştırma ve aşılanma çalışmaları yapıyor.

Kısırlaştırma işlemleri için öncelikle ilçe belediyesinden kediler için sokak hayvanı olduklarına dair yazı alınması ve kedilerin operasyon sonrası bakımları üstlenildiği takdirde randevu alınması gerekiyor. İlçe belediyelerden belge alan hayvanseverlere randevu verilmekte, belirtilen tarih ve saatte aynı ilçe içerisinde ortak bir alanda o ilçedeki hayvanseverlerin getirdiği kedileri kısırlaştırılmakta, aşı ve gerekli olduğunda tedavileri yapılarak tekrar sahiplerine teslim ediliyor.

Mobil Kısırlaştırma Aracı'nda kediler ilk önce ön hazırlık denilen işleme tabi tutuluyor. Ardından steril edilen ameliyat aletleri ile beraber ameliyata başlanıyor. Kısırlaştırma işlemi yapıldıktan sonra iç ve dış parazit uygulamaları, kuduz aşıları ve antibiyotik uygulaması da yapılıyor. Uygulamadan sonra kedilere sahiplendirme belgesi veriliyor ve 7 gün steril bir alanda kontrol altında tutulması için vatandaşlar uyarılıyor.

2014 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden Mobil Kısırlaştırma Aracı'nda 7 bin kedi kısırlaştırıldı. Bunun yanı sıra 3 bin 800 sokak kedisi sahiplendirildi. Bin 800 kediye çeşitli tedavi işlemleri uygulandı. Mobil Kısırlaştırma aracından yıllardır hizmet almakta olan ve bu hizmetin çok yerinde bir hizmet olduğunu ifade eden Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek, “Sokak hayvanları bizim canımız. Biz onlara baktığımız için onlar da bize sevgi gösteriyor. Bu hayvanlar için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Kısırlaştırma Aracından hizmet alıyoruz. Çok yerinde ve ücretsiz yapılan bir hizmet. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bu hizmetinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin önemli bir hizmeti yerine getirdiğini ifade eden Gölcük Hayvan Hakları ve Aktivistleri Derneği Başkanı Gülçin Taşkın ise, “Mobil kısırlaştırma aracının çok faydasını gördük. Kedilerimizin aşıları, bakımları yapılıyor. Bu hizmetten son derece memnunuz. Büyükşehir Belediyesi her zaman bizi destekliyor. Sokak hayvanlarına yapılan bu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyemize minnettarım” diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Mobil Kısırlaştırma Aracı, randevu sistemi ile çalışıyor. Sokak kedileri için kısırlaştırma talep eden vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezini arayarak randevu almaları gerekiyor.