Mobil kısırlaştırma aracı hayvanseverlerin hizmetinde

Tam donanımlı sokak hayvanları bakımevi ile Türkiye'ye örnek olan Büyükşehir Belediyesi, gezici kısırlaştırma aracı ile de hayvanseverlerin taleplerini karşılıyor. Kedilerini kısırlaştırmak isteyen vatandaşlar, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hizmet veren mobil kısırlaştırma aracına kedilerini getiriyor. Öncelikle muayene edilen kedilere operasyon yapıldıktan sonra kuduz aşısı vuruluyor. Ayrıca kısırlaştırılan kedilerin yanında yaralı, hasta ve yavru kediler varsa onlarda aşılanıyor.

Kedilerini kısırlaştırmak isteyen vatandaşlar öncelikle kedilerin sokak hayvanı olduğuna dair ilçe belediyelerinden yazı alması gerekiyor. Alınan yazı sonrasında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iletişim numarasından Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlanarak randevu alıyor. Verilen saat ve tarihte, istenilen belgelerle kısırlaştırılacak kediler ile mobil kısırlaştırma araçlarının bulunduğu alana gidildiğinde gerekli operasyonlar yapılıyor.

Kedisini kısırlaştırmak için İzmit 15 Temmuz Milli İrade Meydanında bulunan Mobil Kısırlaştırma Aracına gelen Gizem Nida Karayel, “Benim aslında kediyi kısırlaştırma nedenim çok fazla yavrulamasından sonra kedilere bakamama endişem. Kedinin yemesi, içmesi ve diğer bakımları zorlaşıyor. Sadece bu değil çok fazla yavru olunca çevre açısından bakımı da olanaksızlaşıyor. Bundan dolayı kısırlaştırmak daha iyi bir yöntem” dedi.

Nida Karayel, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sokakta yaşayan kediler için daha iyi olanaklar sağlanıyor. Birçok insan kedilere bakarken yavrulayacak, çoğalacaklar diye evinin önünde veya bahçesinde bakmak istemiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu kısırlaştırma ile insanlar daha da bilinçlenebilir. Kediler kısırlaştırdığında insanlar kedilere bakabilir ve devamında sahiplenebilir” diye konuştu.