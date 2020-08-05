Modern alt yapı için İzmit Alemdar Caddesi'nde çalışmalar başladı

İzmit Alemdar Caddesi'nde başlatılan alt yapı çalışmaları hakkında bilgi veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Hedefimiz modern ve sağlıklı altyapı ile sıfır problem” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit Zincirlikuyu ve Bağdat Caddelerinden sonra şehrin en işlek yerlerinden biri olan Alemdar Caddesi'nde altyapı yenileme çalışmalarına başladı. 45 gün sürecek çalışmalar kapsamında, yağmursuyu, kanalizasyon ve içmesuyu hatları tamamen yenilenerek bölgede yaşanan altyapı problemlerinin önüne geçilecek.

İSU Genel Müdürlüğü, geçmiş yıllarda yeni inşa ettiği İzmit Ömerağa Yağmursuyu ve Atıksu Terfi Merkezi projesi kapsamında Alemdar Caddesi'nin tramvay ile yürüyüş yolu arasındaki kısmının inşaatını tamamladı. Caddenin yürüyüş yolu ile Cumhuriyet Parkı arasındaki kısmı ise şehir içi trafik yoğunluğu nedeniyle yapılamamıştı. İzmit Zincirlikuyu ve Bağdat Caddelerinin altyapısını tamamlayarak hizmete alan İSU, Alemdar Caddesi'nin kalan kısmının altyapı yenileme çalışmalarına başladı.

Alemdar Caddesi'nin Hürriyet Caddesi ile birleşen noktasından başlayarak Cumhuriyet Caddesi'ne kadar olan kısım yenilenecek. Yapılacak çalışmalar kapsamında, özellikle bölgede yaşanan yağmursuyu problemini gidermek için bin 400 mm çapında betonarme borular kullanılarak 350 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı inşa edilecek. Çalışmalar kapsamında ayrıca 500 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ve 290 metre uzunluğunda içme suyu hattı da yenilenecek.

İzmit'te altyapı problemi olan bölgelerde çalışmalar yaptıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “İzmit Zincirlikuyu ve Bağdat Caddelerinin altyapılarını belirlediğimiz sürede tamamlayarak hizmete aldık. Pandemi sürecinden etkilenen esnaflarımızın isteği doğrultusunda Alemdar Caddesi'nde yenileme çalışmalarını Kurban Bayramı sonrasına almıştık. Bugün itibariyle Alemdar Caddesi'nde bulunan esnaf ile vatandaşlarımıza asgari rahatsızlık verecek şekilde çalışmalara başladık. Belirlediğimiz program çerçevesinde 45 gün içinde altyapı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerimiz tarafından üstyapı asfalt yenileme çalışmalarını yapacağız. Hedefimiz modern ve sağlıklı altyapı ile sıfır problemdir. Bu çerçevede hizmetlerimizi yürütüyoruz” dedi.

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Necati Çalık, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Celal Civelek ile birlikte Alemdar Caddesi'nde başlanan kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Her türlü güvenlik önlemlerinin alındığı çalışmalar kapsamında trafik düzenlemesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlendi. Alemdar Caddesinin altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız tarafından üst yapı asfalt çalışmaları yapılacak.