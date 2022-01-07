Modern Hayvan Satış Yeri ve Kurban Kesim Alanı projesi onaylandı

Hizmete sunacağı projelerle ilgili Ankara'da temaslarda bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Modern Hayvan Satış Yeri ve Kurban Kesim Alanı projesinin onaylandığını açıkladı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda şekillendirdiği Modern Hayvan Satış Yeri ve Kurban Kesim Alanı projesinde müjdeli haberi duyurdu. Proje ile ilgili son detayları görüşmek üzere Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na giden Başkan Aygün, burada ilk olarak Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'i ziyaret etti. Başkan Aygün, bu görüşmenin ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ederek, detaylarını görüştüğü Modern Hayvan Satış Yeri ve Kurban Kesim Alanı projesi ile ilgili müjdeli haberi verdi. AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'in de yer aldığı görüşmenin ardından açıklama yapan Başkan Aygün, "Milletvekilimiz İlyas Şeker ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ziyaretimizde detaylarını görüştüğümüz Modern Hayvan Satış Yeri ve Kurban Kesim Alanı projemizin onayını aldık. Kadırga Mesire Alanı'nın üst kısmına inşa edeceğimiz projemiz Derince'ye hayırlı olsun" dedi.

Proje ile Kadırga Mesire Alanı'nın üst kısmında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Derince Belediyesi'ne tahsis edeceği yaklaşık 25 dönümlük alana Modern Hayvan Satış Yeri ve Kurban Kesim Alanı inşa edilecek. Bölgeye yapılacak tesis, hayvancılıkla geçinen aileler için çok önemli bir kazanım olacak. Ayrıca yapılacak tesisler ile birlikte Kurban Bayramı sürecinde vatandaşlara çok daha hijyenik ve modern şartlarda hizmet verilecek.