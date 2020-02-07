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Modern İzmit Kütüphanesinin duvarlarını Ecaterina renklendirdi

İzmit Belediyesinin yapımı bitmek üzere olan yeni modern kütüphanesinin duvarlarını ünlü duvar boyama sanatçısı Ecaterina Nicolau’nun çalışmaları yer aldı.

İzmit Belediyesinin yapımı bitmek üzere olan yeni modern kütüphanesinin duvarlarını ünlü duvar boyama sanatçısı Ecaterina Nicolau'nun çalışmaları yer aldı.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in Yunus Emre Kültür Merkezinde, İzmit'e kazandırdığı ve açılışına sayılı günler kalan modern kütüphanenin duvarlarındaki görsel çalışmalara ünlü duvar boyama sanatçısı Ecaterina Nicolau imza attı. Ecaterina'nın kitapları anlatan özgün çalışmaları kütüphanenin giriş bölümüne ayrı bir hava katarken görenlerin büyük beğenisini topladı.


Yaptığı çalışmalarla ilgili konuşan Ecaterina Nicolau, “Gençler için arkamda bir eser bırakmaktan dolayı gurur duyuyorum. Ben projelerimi çok heyecanla yapıyorum. Bu çalışmamda heyecanım çok farklı. Çünkü kütüphane için böyle bir çalışmayı gerçekleştirmek beni çok mutlu etti” dedi.

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