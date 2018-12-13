Modern kapalı duraklar çoğalıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin D-100'de toplu taşıma araçlarını kullanan yolcular için oluşturduğu modern durakların sayısı artıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen hizmetler kapsamında vatandaşların konforlu ve güvenli yolculuk yapabilmesi amacıyla duraklar modern hale getiriliyor. Bu güne kadar bin 250 modern durak vatandaşların hizmetine sunuldu. 2018 Aralık ayı itibariyle Kocaeli genelinde gövdesi ve oturma alanları paslanmaz kromdan yapılan, camekan alanlı, arka ve yan tarafları camlı kapalı modern duraklar yolcu yoğunluğuna göre tespit edilen merkezi yerlere yerleştirildi. 36 metre uzunluğunda, cep telefonları ve tabletler için şarj noktası bulunan modern duraklar içerisinde kent kart yükleme noktaları, otobüslerin saat ve güzergahlarını belirten yolcu bilgilendirme ekranları, engelliler için akülü sandalye şarj ünitesi ile hizmet veriyor. Yolcular, klimalı kapalı duraklarda otobüslerini beklerken durak içerisinde ücretsiz Wİ-Fİ istasyonundan yararlanabiliyor.