Montajını yaptığı asansörle birlikte aşağı düşen işçi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde montajını yaptığı asansörün bağlantı aparatının çıkması sonucunda kabin ile birlikte aşağı düşen işçi yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi Kemal Sunal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir asansör firmasında çalışan Arif M., 3 katlı bir binada asansör montajı yaparken üzerinde bulunduğu asansörün bağlantı aparatının çıkması sonucunda kabin ile birlikte aşağı düştü. Arif M. Düşmenin etkisi ile yaralanırken olayı gören arkadaşları durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından asansör boşluğundan çıkartılan Arif M. sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Arif M. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Arif M.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.