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Motor tutkunu spor için gittiği Sapanca'da kalp krizinden öldü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan ve spor yapmak için gittiği Sapanca’da kalp krizi geçiren 49 yaşındaki motor sporcusu hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan ve spor yapmak için gittiği Sapanca'da kalp krizi geçiren 49 yaşındaki motor sporcusu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, İzmit'te yaşayan motor sporu ile ilgilenen Yunus Yılmaz (49) arkadaşları ile spor yapmak için gittiği Sapanca Akçay Mahallesi mevki'inde fenalaştı. Arkadaşları hemen 112 Acil ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran Yunus Yılmaz'a yapılan ilk müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yılmaz hayatını kaybetti. Kalp krizinden vefat ettiği ileri sürülen evli ve 2 çocuk babası Yılmaz'ın cenazesi, hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından Sapanca'da toprağa verildi.

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