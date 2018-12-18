Motosiklet hırsızlığıyla ilgili 6 kişiden 3'ü tutuklandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 3 adet motosiklet çaldıkları iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı ile 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, 12 Aralık tarihinde İzmit ilçesinde devriye atan polis ekipleri sabah saatlerinde Körfez Mahallesi'nde bulunan Milli İrade Meydanı'nda park halindeki bir otomobil içerisindeki şahıslardan şüphelenerek aracın yanına gitti. Ekipler tarafından araçta kimlik kontrolleri yapılan H.E.(18), E.E., R.Ö., M.N.Ç. ve E.E., içerisinde bekledikleri otomobilin yanında düz kontak halde bir motosikletin bulunması üzerine gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, İzmit Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği'ne götürülürken, emniyette yapılan incelemelerde motosikletin Başiskele ilçesinde çalındığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar, şahısların Başiskele ilçesi Mahmutpaşa ve Yeşilyurt mahallelerinde çalınan 2 motosikletle de ilişkili olabileceği ihtimali üzerine Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan H.E., E.E., R.Ö., M.N.Ç. ve E.E., motosikleti S.K. (18) simli şahıs ile birlikte çaldıklarını itiraf ederek, çaldıkları motosikletlerden birisinin de Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde olduğunu söyledikleri öğrenildi.

Şahısların itirafı üzerine çalıntı motosikletin bulunması için Derince ilçesinde ekipler tarafından yapılan incelemede çalıntı motosiklet ele geçirilemezken, şahıslardan S.K.'nin çalınan motosikleti Derince'de bulunan bir benzin istasyonuna getirip daha sonra tekrar götürdüğü tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan operasyonla S.K. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslardan E.E. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, S.K. (18), H.E. (18) ile yaşları 18'den küçük olduğu belirlenen E.E., R.Ö., M.N. ise Kocaeli Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıslardan S.K., E.E. ve R.Ö.'nün tutuklanmasına karar verilirken, H.E. ile M.N.Ç.'nin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi.