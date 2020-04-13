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Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 gencin bulunduğu motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 gencin bulunduğu motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Kaza 21.00 sıralarında Gebze Cumaköy Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Enes T.(19) adlı genç, motosikletine binerek arkadaşı Ufuk U. ile Cumaköy Mahallesi'nde gezintiye çıktı. 2 gencin bulunduğu motosiklet, sürücüsü öğrenilemeyen 34 HYA 39 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Yol kenarına savrulan motosikletteki iki genç kanlar içinde kalırken kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Enes T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Ufuk U. ise ambulansa Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Enes T.'nin cesedi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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