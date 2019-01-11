Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol temizleme aracına arkadan çarparak yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolu Kuzey Yan Yol Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Uğur Türkyılmaz (31) idaresindeki 41 AH 138 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan Ahmet B. yönetimindeki 34 ST 5945 plakalı yol temizleme aracına arkadan çarpmanın etkisi ile motosikletten savrulan kasksız motosiklet sürücüsü Uğur Türkyılmaz olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazadan yara almadan kurtulan nişanlısı Serpil A. baygınlık geçirirken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken motosiklet sürücüsü Uğur Türkyılmaz İzmit ilçesinin Kurtdere Mahallesi İslamköy Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Türkyılmaz'ın cenazesi Kurtdere Mezarlığı'na defnedilecek.

Ünlü sanatçı konserini erteledi.

Öte yandan Uğur Türkyılmaz'ın çalıştığı eğlence merkezinde bu gece konser verecek olan pop müziği sanatçısı Göksel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla genç sürücünün vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü belirtirken, konserini ertelediğini duyurdu.