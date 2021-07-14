Motosikletinin üzerine oturan gençleri uyardı, defalarca bıçaklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, motosikletinin üzerine oturdukları için uyardığı grup tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Tahsin Marmara Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir kafede oturan Cenk B., park halinde olan motosikletinin üzerinde oturan gençleri gördü. Cenk B. daha sonra genç grubun yanına giderek motosikletinin üzerinden kalkmaları için uyarınca tartışma çıktı. Cenk B. ve yaklaşık 8 kişilik grup arasında çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Cenk B., şahıslardan biri tarafından vücudunun farklı bölgelerinden 4 kez bıçaklandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, Cenk B.'yi bıçaklayan şahıslar koşarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Cenk B., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Cenk B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, Cenk B.'yi bıçaklayan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.