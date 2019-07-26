Motosikletlilerin girmesinin yasak olduğu Sekapark'ta sıkı denetim

Sekapark'a gelen vatandaşların gönül rahatlığıyla vakit geçirmelerini amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yeşil, alanlarda ve bisiklet yollarında kullanımı yasak olan motosikletler için denetimlerde bulunuyor. Bu kapsamda Zabıta Daire Başkanlığı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, gün boyunca Sekapark'ta motosiklet kullanımı ile ilgili denetim gerçekleştirirken tabelalar ile de uyarılarda bulunuyor.

Sekapark'ın giriş çıkışları ve birçok noktasında da motosiklet kullanımının yasak olduğunu gösteren uyarı levhaları bulunmasına rağmen motosikletlerini kullanmaya devam eden sürücülere, gün boyu devriye atan Büyükşehir Zabıta ekipleri ceza yazıyor. Vatandaşların can, mal güvenliği ve huzuru için çalışan ekipler, gündüz ve akşam saatlerinde denetimlerini aralıksız gerçekleştiriyor.

Birçok motosiklet sürücüsünün Sekapark'a girişini engelleyen ekipler, park içerisinde tespit ettikleri motosikletliler hakkında yasal işlem başlatıyor. Kurala uymayan sürücülere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereği, 320 TL para cezası uyguluyor.