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Motosiklette dengesini kaybedip düştü

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde akaryakıt istasyonundan ana yola çıkmak isteyen bir motosiklet sürücüsü dengesini kaybedip yere düştü.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde akaryakıt istasyonundan ana yola çıkmak isteyen bir motosiklet sürücüsü dengesini kaybedip yere düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.



Olay, Çayırova ilçesi Akse Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi'nde meydana geldi. M.A., 41 ANG 856 plakalı motosikletiyle bir akaryakıt istasyonuna girdi. Kısa süre sonra akaryakıt istasyonundan ana yola çıkmak isteyen M.A. dengesini kaybetti. Dengesini kaybeden sürücü motosiklet üzerinden yere düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan sürücüyü fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.A., Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklette küçük çaplı hasar meydana geldi.

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