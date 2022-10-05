Muhabbet kuşunu yangından itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde bulunan muhabbet kuşu da son anda kurtarıldı.

Yangın, Kocaeli'nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evin 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik tesisatından dolayı mutfakta yangın çıktı. O esnada namaz kılan kadın yangını fark edince 4 yaşındaki torununu alarak evden çıktı. Durumu gören komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mutfakta çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını kısa sürede söndüren ekipler, Fıstık ismindeki muhabbet kuşunu fark ederek dumandan etkilenmeden kurtardı.

Yangın sebebiyle mutfakta maddi hasar oluştu.