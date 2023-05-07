Muhtarlara kırtasiye desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarlarına, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmaları amacıyla her yıl düzenli olarak kırtasiye ve büro malzemesi desteği sağlıyor. Bu çerçevede, kırtasiye malzemelerinden oluşan koliler, il genelindeki 472 mahalle muhtarlığına teslim edildi. Muhtarları, en büyük hizmet ortağı olarak gören ve taleplerini imkanlar çerçevesinde en hızlı şekilde yerine getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hizmet noktasında da muhtarların her zaman yanında oluyor.

Koliler teslim alınmaya başlandı

Kırtasiye malzemelerinden oluşan koliler, ilçelerdeki muhtar derneklerine teslim edildi. Muhtarlar, kolileri buralardan teslim almaya başladı. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü'nce, Kocaeli genelindeki 472 muhtarlığa gönderilen kolilerde, muhtarların gündelik işlerde kullandığı 1 paket imza kalemi, 2 paket A4 şeffaf dosya, ıstampa mürekkebi, zımba teli, A4 fotokopi kağıdı, muhtar rozeti, Türk bayrağı ve çeşitli kırtasiye malzemeleri bulunuyor.