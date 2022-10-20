Muhtarlara teşekkür belgesi verildi

Belge takdim töreninde konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Halkın gözü, kulağı olan, devletimizin tüm birimleriyle irtibat halinde olup vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında 24 saat vatandaşlarımızın hizmetinde olan muhtarlarımız bizim içinde çok önemlidir. Göreve geldiğimiz günden bu yana sürekli diyalog halinde, ortak akılla ilçemizin sorunlarına, vatandaşlarımızın dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Devlet bilinciyle ve görev aşkıyla çalışan tüm muhtarlarımızı tebrik ediyor, Muhtarlar Gününü kutluyorum" dedi.

"Muhtarlar bizim en yakın çalışma arkadaşlarımızdandır"

Muhtarların önemli bir görev üstlendiğini belirten Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ise "Yeri geldiğinde fedakarca çalışan, ailesinden, sağlığından maddi imkanlarından özveride bulunan muhtarlarımız bizim içinde, vatandaşlarımız içinde oldukça önemlidir. Muhtarlar bizim en yakın çalışma arkadaşlarımızdandır. İlçemizin gelişiminde emeklerinin çok fazla olduğunu görmekteyim. İnşallah hep beraber ilçemizi daha ileriye taşıyacağız. İlçemizde yapılan tüm projelerde yanımızda olmaya çalıştıklarına şahidim. Başarımızın bir parçası olan muhtarlarımızın desteği ile başarılarımız daha da artacaktır. Muhtarlarımızla sıkıntılarımızı paylaşarak azaltacağız, sevinçlerimizi de paylaşarak çoğaltmaya devam edeceğiz. Amacımız; vatandaşımıza daha iyi bir gelecek sunmak, yaşadığımız kenti de marka bir kent haline getirmektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Kubilay ve Başkan Şayir, tüm muhtarlara başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.