Mühürlü fabrikadaki on binlerce dolarlık vurguna jandarmadan operasyon

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iflas etmesi sebebi ile mühürlenen bir fabrikada, kaçak elektrik çekerek kurduğu Bitcoin üretim tesisinde jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakayı ele verdi. Gözaltına alınan şahsın fabrikanın duvarına açtığı delikle içeri girdiği belirlenirken, operasyonda 9 milyon 750 bin TL değerinde 650 adet kripto para üretim cihazı ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesinde bir fabrikanın iflas etmesi sebebi ile mühürlenen bölümünde sahte Bitcoin üretildi bilgisine ulaşan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekipleri, S.C. (31) isimli şahsın fabrikanın mühürlenen bölümünde, kaçak elektrik çekerek, kurduğu cihazlarla Bitcoin ürettiği tespit edildi. Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Ayda 60 bin dolar kazanç sağlıyormuş

Gerçekleştirilen operasyonda, şahsın kaçak elektrik hattı çekilerek oluşturulmuş trafo ile bağlantı yapılan, 9 milyon 750 bin TL değerinde 650 adet kripto para üretim cihazı ele geçirildi. Şahsın kurduğu sistemle aylık 60 bin dolar kazanç elde edildiği tespit edildi. Olayla ilgili S.C. hakkında işlem başlatıldı.

'Parada sahtecilik' suçundan işlem başlatıldı

Öte yandan, El Salvador'un Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmesi sebebi ile üretilen kripto paralar, sahte para olarak değerlendirildi. Bu sebeple şahıs hakkında, 'parada sahtecilik' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.