Musiki Derneği'nden müzik ziyafeti

Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu Geleneksel Güz Konserinde Türk Sanat Müziği'nin eşsiz eserleri katılımcılar tarafından beğeniyle dinlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu Geleneksel Güz Konseri, musiki severlere tadına doyulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından desteklenen Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, güz konserinde Kürdilihicazkar, nihavent ve hüzzam makamından eserlerle katılımcılara keyifli bir akşam yaşattı.

Türk Sanat Müziği severlerin birbirinden eşsiz bestelerle sanat müziğine doyduğu bir akşamda, katılımcılar seslendirilen koro ve solo eserleri zevkle dinledi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak'ın da katıldığı konser sonunda Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Murat Büyükkaya'ya Başkan Vekili Çakmak tarafından çiçek takdim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Popüler gelip geçen kültürün olduğu bir dünyada Musiki Derneğimiz 70 yılı aşkın bir süredir gönüllere hitap ediyor. Bu gece bize enfes bir gece yaşattılar. Her birine teşekkür ediyorum” dedi.

Şefliğini Murat Büyükkaya'nın yaptığı Büyükşehir Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu Geleneksel Güz Konseri'nde, Türk Sanat Müziği'nin en özel eserleri icra edildi. Konseri dinleyenler müzik ikliminde keyifli bir gezintiye çıktı. Konserde eserlere eşlik eden katılımcılar, sanat müziğinin zenginliğine şahitlik etti.

Başkanlığını Hasan Vehbi Hopalı'nın yaptığı Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği, 1947 yılında kuruldu. Bu yıl 72'nci yılını kutlayan dernek, Erdinç Çelikkol'un uzun yıllar şefliğinde sanat hayatına katkı sundu. Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği'nin koro şefliğini geçtiğimiz yıl üstlenen Murat Büyükkaya ile sanat hayatına devam eden koro, bu yılın ilk konserinde musiki severler tarafından tam not aldı.