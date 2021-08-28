Mustafa Reşit Akçay: “1 puan altın değerindeyken 3 puan aldık”

TFF 1. Lig'in 3. haftasında evinde ağırladığı Yılport Samsunspor'u 1-0'lık skorla yenen Kocaelispor'da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Akçay, “Zor bir müsabaka olacağını bekliyorduk. Öyle de oldu. Hücum hattı çok güçlü, farklı oyunculara sahip rakibe karşı orta sahayı elimizde tutma mantığıyla hareket ettik. Özellikle o bölgeye mücadele gücü yüksek oyuncular koyarak rakibin gücünü kırmak istedik. Bunu da başardığımızı düşünüyorum" dedi.

"Zaman zaman rakibin özellikle ölü toplarla bulduğu bazı pozisyonlar var" ifadelerine yer veren Akçay, "Ancak, çok etkili de bir pozisyon vermedik. Mücadelemizi sonuna kadar sürdürdük. Son 15-20 dakika rakibin risk alması, sadece golü düşünmesi bizi biraz daha topla oynamaya sevk etti. Oynadık ancak sonuçlandırma konusunda çok başarılı olamadık. Bu ligde bir puan bile altın değerinde. Bugün 3 puan aldık. Mutluyuz. Arkadaşlarımızı kutluyorum” diye konuştu.