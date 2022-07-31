Müstakil ev alev alev yandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan iki katlı müstakil ev alevlere teslim oldu.

Yangın, Gölcük ilçesi Şevketiye Mahallesi'nde bulunan iki katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebeple ev alev alev yanmaya başladı. Yangını fark eden ev sakinleri ve çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Yangından etkilenen herhangi bir vatandaşın olmadığı öğrenildi.

Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.