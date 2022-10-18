İhlas Haber Ajansı

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Müşteri gibi girdiği dükkandan 10 bin liralık bilezik çalan şüpheli yakalandı

Kocaeli’de müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanından 10 bin lira değerinde bilezik çalan şüpheli Düzce’de yakalandı.

Kocaeli'de müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanından 10 bin lira değerinde bilezik çalan şüpheli Düzce'de yakalandı.


Olay, 11 Ekim Salı günü Başiskele ilçesinde bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Y. isimli şüpheli, bilezik alma bahanesiyle kuyumcu dükkanına girdi. 10 bin lira değerinde bilezik çalan şüpheli, olaydan sonra kayıplara karıştı. Hırsızlık olayına ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, N.Y.'nin Düzce'de olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin dün düzenlediği operasyonla Düzce'de yakalanarak Kocaeli'ye getirilen şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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