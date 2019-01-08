Müşteri kılığındaki polisler, fuhuş yapılan evde 4 kişiyi gözaltına aldı

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden müşteri rolünde randevu alarak fuhuş yapılan evi tespit eden polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, sosyal medya üzerinden fuhuş çetelerinin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde İzmit'te bir evde fuhuş yapıldığını belirledi. Olay sonrasında harekete geçen ekipler, müşteri kılığında şüpheliler ile randevulaşarak evin tam adresini tespit etti. Bunun üzerine eve operasyon düzenleyen ekipler, Özbekistan'dan getirttikleri kadınlara fuhuş yaptırdıkları tespit edilen İ.A. (35) ile Özbekistan uyruklu M.K. (45) ve fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu 2 kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahıslardan İ.A. ve M.K.'nin Özbekistan'dan getirttikleri 2 Özbekistan uyruklu kadına fuhuş yaptırdıkları belirlendi. Fuhuş yaptırılan 2 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, fuhuşa aracılık eden İ.A. ve M.K. ise Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.