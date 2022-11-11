Müşteri otoparkı ama tek park edemeyen müşteriler

İzmit'teki Belinay Sokak'ta bulunan mağaza ve marketin müşterileri için ayrılan otopark alanında müşteriler araç koyacak yer bulamamaktan şikayet ediyor. Saatlerce hatta günlerce park halinde bekleyen araçlara hem esnaf hem müşteriler tepki gösteriyor.

İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Belinay Sokak'ta, esnaf ve iş yeri çalışanları tarafından kullanılan açık otoparka yabancı araçların günlerce park halinde beklemesi tepki topluyor. Esnaf, yeni ürün geldiği zaman araç yoğunluğu sebebiyle vakit kaybı yaşıyor. Park alanının yanında bulunan mağaza ve marketten alışveriş yapmak isteyen müşteriler de park yeri bulamadığı için güçlük çekiyor. Yaşanan durum müşteriler kadar iş yeri çalışanlarının da tepkisini topluyor. Bazı araçların sabah saatlerinde park edilip akşam alındığı, bazı araçların ise günlerce park halinde beklediği öğrenildi.