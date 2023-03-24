Müteahhit o tesadüf kazayı anlattı: "Bir milyonda bir yaşanacak bir olay"

Kocaeli'de karıştığı kazada evini açtığı depremzede çift ile karşılaşan müteahhit Zikri Yenigün, "Kazada depremzedelerin olması zaten şoka soktu beni. Bir milyonda bir yaşanacak bir olay. Deprem bölgesinden gelip de kazaya karışmaları beni çok üzdü" dedi.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde 21 Ocak'ta meydana gelen kazada, depremzede Ali Yıldız idaresindeki 46 AFB 561 plakalı Tofaş marka otomobil ile Zikri Yenigün hakimiyetindeki 41 BT 747 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç çarpışmıştı. Kazanın şiddetiyle sol arka tekeri yerinden fırlayan Tofaş marka otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki toprak zemine girerek durabilmişti. Kazada yaralanan Ali Yıldız ve eşi Fatma Yıldız hastanede tedavi altına alınırken, Zikri Yenigün ve kızı B.Y (23) ise kazayı hafif sıyrıklarla atlatmıştı. Depremzede çiftin Kahramanmaraş'tan Kocaeli'ye geldikleri, müteahhit Zikri Yenigün'ün kazaya karışan depremzede çifte sıfır dairesinin kapılarını açtığı ortaya çıkmıştı. Kazanın ardında kısa sürede olay yerine gelen depremzede çiftin çocuklarından M.Y., elindeki kazmayla Zikri Yenigün'ün aracının camına vurmuştu.

"Bir milyonda bir yaşanacak bir olay"

Kaza anını anlatan müteahhit Zikri Yenigün, "O akşam iş yerimden kızımla beraber Kartepe Konakları'na seyir halindeyken aracın önüme çıkmasıyla kaza oluştu. Kazada depremzedelerin olması zaten şoka soktu beni. Bir milyonda bir yaşanacak bir olay. Deprem bölgesinden gelip de kazaya karışmaları beni çok üzdü. Genç adamın olay anında annesi, babası yaralı olduğu için panikle yaptığı bir harekettir, kasti olarak bir şey yoktur. Kazmayla arabaya saldırmıştı, cahillik olarak nitelendiriyoruz. Kasti olarak bir şey yok. Olayın rehavetiyle yaptığı bir olaydır" dedi.

"Olayın şokuyla ne yaptığının bilincinde değildi"

Kazanın ardından herkesin panik olduğunu söyleyen Yenigün, "Ben 'Niye arabaya vurdun?' diye sordum. Çocuk dondu. Zaten olayın şokuyla ne yaptığının bilincinde değildi. Olayın şokuyla yapmış olduğu bir hareket. Önemli olan hastanedeki kişinin iyileşmesi. İnsanlar yaşadığı depremin şokunu daha atlatamadılar. Üstüne trafik kazası geçirmiş annesi babası, psikolojileri yerinde değil. Olayın sıcaklığıyla yapmış oldukları bir hareket, kasti yaptıklarına inanmıyorum zaten. Burada eşyaları dağıtırken sima olarak gördüğüm bir çocuktu ama sadece sima olarak biliyorum" diye konuştu.

"Tek amacımız hastanedeki yaralının iyileşmesi"

Depremzede ailenin her zaman yanında olacağını belirten Yenigün, "Bundan sonraki süreçte biz ilk önce aileye yardımcı olmak istiyoruz. Tek amacımız hastanedeki yaralının iyileşmesi. Elimizden ne geliyorsa yardımcı olmaya çalışacağız. Benim oğlum o anda kazmayla saldırdıkları için tepki verdi ama yapmaması gereken bir hareketti. Zaten kendisini de uyardım. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Avukatlarım kendileriyle ilgileniyor. Kendim bizzat da ilgileneceğim, araçlarındaki hasarlar giderilecek. Hiçbir şekilde mağdur olmayacaklar, çünkü burada gurbetteler, deprem bölgesinden geldiler. Bir yıl boyunca evden de hiçbir şekilde çıkmayacaklar, kimsenin de, benim de lüksümüz olmaz. Allah için yaptığımız bir iyiliktir. Trafik kazasıdır, kasti değildir" şeklinde konuştu.