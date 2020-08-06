Nadir görülen yaralı kara leylek tedaviye alındı

Sakarya'da yaralı halde bulunan ve nadir görülen kara leylek, Kocaeli'de bulunan Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilerek tedaviye alındı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde vatandaşların yol kenarında bularak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim ettiği yaralı kara leylek, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından getirilen kara leyleğe ilk müdahale Ormanya veteriner hekimleri tarafından yapıldı. Yorgun düştüğü tespit edilen leylek için vitamin ve mineral takviyeleri yapılarak dış parazit tedavisi uygulandı.

Kırmızı liste statüsünde (düşük riskli) olan kara leylek için rehabilitasyon sürecini tamamlayacağı bir alan hazırlandı. Hekimlerin özenle hazırladığı beslenme rasyonu ile birlikte sağlığının iyiye gittiği gözlemlenen kara leylek, tedavisi tamamlanarak doğaya salınacak. Ormanya yetkilileri, durumunun iyiye gittiğini söyledikleri kara leyleği birkaç gün içinde doğaya salınacağını ifade etti.